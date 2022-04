Mete di Pasqua 2022: dove andare in Italia e in Europa

Pasqua si avvicina e le scuole chiuderanno per qualche giorno, per quello che, per chi lavora, potrebbe essere un interessante lungo weekend al quale attaccare qualche giorno di ferie per godersi un po' di meritato riposo. Le date di Pasqua 2022 ci permettono anche di sperare nel bel tempo, dal momento che Pasqua e Pasquetta cadono rispettivamente domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile. I ragazzi sono a casa dal giovedì al martedì, indicativamente, e quindi si potrebbe pensare di raggiungere tante mete a Pasqua 2022 in Italia e in Europa per godersi un po' di bel tempo, si spera.

Pasqua quest'anno sarà alta: si dice così quando nel calendario le sue date sono ad aprile e non a marzo, quando invece si dice che la Pasqua è bassa. Possiamo fare una semplice gita fuori porta a Pasquetta oppure organizzare un weekend di vacanza un po' più lungo. Per le vacanze pasquali la primavera sarà ormai nel suo pieno e quindi possiamo sperare in un po' di caldo, in temperature piacevoli e in poca pioggia. A patto di scegliere le migliori mete.

In Italia, ad esempio, potremmo trascorrere qualche giorno al mare, optando per le città più calde del periodo, oppure visitare le grandi città d'arte:

Lampedusa

Roma

Milano

Chianti

Valnerina

Umbria

Calabria

Marche

Romagna

Il bel paese in aprile si conferma un luogo perfetto per qualche giorno di relax, magari immersi nella natura, o di scoperta, nelle città dove la cultura si respira a ogni angolo.

Se, invece, vuoi uscire dai confini del bel paese, perché non optare per le Canarie, Malta, Bruxelles, Londra, Amsterdam o Amburgo? Sono gettonatissime tra le mete delle vacanze del 2022, sia per la primavera sia per l’estate. Dagli aeroporti italiani sono numerosi i voli che partono verso queste destinazioni, anche con prezzi low cost da tenere sempre in considerazione.