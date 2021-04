Make up, gli effetti collaterali del trucco quotidiano

Il make up ti aiuta a essere più bella, ma potrebbe non essere così salutare come credi, soprattutto quando ne abusi o non lo rimuovi accuratamente prima di andare a nanna. Lo sai quali potrebbero essere gli effetti collaterali?

Potrebbero comparire sfoghi: talvolta sono proprio i cosmetici a causare brufoli, specialmente se sei suscettibile all'acne .

Fai attenzione ai danni del sole. Proteggere la tua pelle è una delle cose più importanti che puoi fare. Indossare regolarmente una qualche forma di crema solare è un ottimo modo per prevenirlo, ma anche se il tuo trucco dice che ha SPF, ciò non significa che lo schermerà. Il trucco non fornisce una copertura sufficiente. Se non stai attento, però, sarai esposto agli effetti collaterali dannosi del sole.

Aumento di rughe. Nessuno vuole le rughe, ma sono inevitabili. Tuttavia, ci sono alcune cose che puoi fare per aiutare a prevenire la comparsa prematura. Non indossare la protezione solare o usare lettini abbronzanti sono alcuni esempi. È interessante notare, tuttavia, che quando ti trucchi ogni giorno, potresti anche esporti a un rischio maggiore di rughe. Come mai? Perché il trucco e gli inquinanti ambientali che accumuli durante il giorno penetrano nei pori, abbattendo il collagene e l'elastina. Questo può accelerare il processo di invecchiamento e lasciarti con linee sottili e rughe.

Reazioni allergiche. Usare tante marche diverse e spesso aumenta le allergie perché potresti anche non sapere di essere allergico a determinati ingredienti del trucco finché non li metti sulla pelle. La buona notizia è che la maggior parte delle persone può usare il trucco senza problemi. Tuttavia, per alcune persone, il trucco può essere irritante soprattutto intorno agli occhi e alle labbra.

Possono peggiorare condizioni come psoriasi ed eczema. Prendersi una pausa dal trucco può aiutare la pelle a ripararsi. Ciò è particolarmente vero se si ha una condizione in cui la barriera cutanea è interrotta, ad esempio in caso di grave secchezza o eczema.