Giornata delle donne nella scienza: film e libri per ricordare le più grandi scienziate

L'11 febbraio si celebra la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza 2022. Un giorno importante per parlare dell'impegno e dei successi delle scienziate in tutte le materie STEM. La giornata è stata indetta per la prima volta nel 2015, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'intento era quello di abbattere una volta per tutte gli stereotipi di genere che spesso impediscono alle donne di accedere ai corsi di formazione specializzati in materie scientifiche e a carriere in tali ambiti. Rispetto agli uomini per le donne è più difficile lavorare in questi settori e anche fare carriera.

Una giornata per promuovere il ruolo delle donne e delle ragazze nella scienza, per garantire loro un accesso equo al settore. Un giorno per promuovere l'uguaglianza di genere, per incentivare lo studio delle materie STEM e una carriera in questo settore. Secondo i dati dell'Onu, infatti, nel mondo solo il 28% dei ricercatori sono donne. E secondo le stime dell'Unesco solo il 30% delle studentesse sceglie per l'istruzione superiore percorsi di studio scientifici. Molto si è fatto negli ultimi tempi, anche con campagna per combattere stereotipi di genere duri a morire. Che non comportano solo un minor accesso a facoltà e professioni scientifiche, ma anche a stipendi minori, pubblicazioni di studi più rare, scarsi avanzamenti di carriera.

Per poter ispirare sempre più ragazze e donne, ci sono tantissimi libri e film che ci raccontano delle grandi scienziate che con i loro studi e le loro scoperte hanno cambiato il mondo. Ecco una serie di idee per parlarne a casa e a scuola.

Libri dedicati alle più grandi scienziate

Ci sono libri perfetti per le bambine incuriosite da materie come matematica e scienza e altre per ragazze più grandi o per donne che vogliono saperne di più delle scienziate che hanno dato contributi fondamentali, arrivando anche talvolta a vincere un premio Nobel o riconoscimenti analoghi.

Scienziate nel tempo: Più di 100 biografie di Sara Sesti e Liliana Moro

Sei donne che hanno cambiato il mondo. Le grandi scienziate della fisica del XX secolo di Gabriella Greison

Storie e vite di superdonne che hanno fatto la scienza di Gabriella Greison

Le più belle storie di donne coraggiose di Valentina Camerini e Veronica Carratello

Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate di Vichi De Marchi, Roberta Fulci e Giulia Sagramola

Il genio delle donne. Breve storia della scienza al femminile di Piergiorgio Odifreddi

Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle di Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua

Vita della signora Curie di Eva Curie

Rita Levi Montalcini. Una vita per la conoscenza di Paola Capriolo e Angelo Ruta

Abbi il coraggio di conoscere di Rita Levi-Montalcini

Diario di un'apprendista astronauta di Samantha Cristoforetti e Jessica Lagatta

Nello spazio con Samantha di Samantha Cristoforetti

Film sulla vita delle scienziate più famose

E poi ci sono dei film, per emozionarsi scena dopo scena e conoscere le battaglie che molte scienziate hanno dovuto intraprendere per potersi imporre in un mondo dove spesso sono gli uomini a essere considerati i soli protagonisti.