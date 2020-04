Festa della mamma: che giorno è e quando cade nel 2020

La festa della mamma è una celebrazione che cambia data ogni anno, in quanto non è legata ad un giorno preciso del nostro calendario, un po’ come la Pasqua. Se infatti la festa del papà non varia e cade sempre in Italia il 19 marzo, in onore a San Giuseppe, il discorso cambia per i festeggiamenti materni.

In onore della Vergine Maria, da noi, la festa della mamma è un appuntamento che arriva puntuale ogni seconda domenica di maggio. Questo mese è infatti quello legato al culto della Madonna, madre di Gesù Cristo, periodo caratterizzato da un risveglio della natura e in particolare dalla fioritura delle rose, legate proprio a Maria.

Per quest’anno la Festa della Mamma 2020 cade quindi il 10 maggio in Italia, così come in altri paesi che seguono il culto mariano. Diverse le date nel resto del mondo, come nella Repubblica di San Marino, dove i festeggiamenti si celebrano il 15 marzo, o in Spagna, nella prima domenica di maggio, o ancora in alcune nazioni balcaniche.

In questo caso la festa della mamma coincide con quella della donna, l’8 marzo, mentre nella maggior parte dei paesi arabi la festività va di pari passo con l’equinozio di primavera. Anche se la celebrazione ha un carattere civile, nel Belpaese, come abbiamo visto prima, è connessa strettamente con il culto religioso.

La prima festa della mamma in Italia, quantomeno come la intendiamo oggi, sembra che sia piuttosto recente e infatti risalirebbe al maggio del 1956 a Bordighera, in Liguria. Il sindaco della cittadina organizzò infatti una giornata dedicata alle madri, facendola coincidere con un evento fieristico di fioricoltura.

Da lì, negli anni a seguire, le varie regioni d’Italia iniziarono a seguire l’esempio, con festeggiamenti di carattere locale e non nazionale. Si giunge alla festa nazionale in maniera graduale e in principio scegliendo la data dell’8 maggio per l’evento, in coincidenza con la Festa della Madonna del Rosario di Pompei.

Successivamente le festa della mamma è stata spostata nella seconda domenica di maggio.