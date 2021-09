Dessert con latte di mandorle: quali sono i più famosi

Il latte di mandorla è un grande protagonista nella nostra cucina, soprattutto da qualche anno a questa parte, in cui ha spesso sostituito il normale latte vaccino. Le intolleranze al lattosio sono di certo uno dei motivi per cui è divenuto così popolare, ma in realtà il suo sapore lo ha reso spesso ingrediente indispensabile per alcune ricette.

Ci sono molti dolci a base di latte di mandorla che affondano le radici nella storia e nelle tradizioni popolari, specie in quelle del Sud, dove la mandorla è coltivata. Da qui, grazie al clima ottimale per la sua produzione, questa pianta dona agli agricoltori ottimi frutti, che poi diventano un elemento importante per prodotti tipici del territorio.

Di dessert a base di latte di mandorle ce ne sono molti, alcuni più famosi di altri, ma tutti buoni e da provare. In Puglia, il caffè leccese è una bevanda che è praticamente un dolcetto da degustare. In questo caso si adopera lo sciroppo al latte di mandorla, ma in molti usano la bevanda semplice per contenere gli zuccheri.

In Sicilia è invece molto famoso il Biancomangiare alle mandorle, che in Sardegna ha anche una sua versione. Il dolce al cucchiaio viene spesso fatto in versione senza mandorle con latte vaccino, ma inutile dire che la ricetta con il latte di mandorla è quella più caratteristica, semplice, buona e resa più decisa dall’uso di granella di frutta secca, specie pistacchi.

Ma anche la torta frangipane con crema di mandorle ha un suo perché ed una sua cerchia di ammiratori, che la amano e la replicano. In questo caso abbiamo una base di frolla semplice, comune a qualunque crostata, in più troviamo appunto una crema molto densa fatta con una farina di mandorle finissima.

In questo caso il latte di mandorla viene usato spesso al posto del burro, cambiando leggermente i dosaggi per mantenere la crema alquanto compatta. Se si vuole una versione totalmente senza latticini si può anche sostituire il burro della frolla con una margarina vegetale ed in questo modo si viene incontro a chi è intollerante.

Da non dimenticare i budini con latte di mandorle, totalmente vegani.