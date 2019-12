Crema contorno occhi: perché è diversa da quella viso

La crema contorno occhi è una componente essenziale per la cura della tua pelle. Puoi pensare che applicare un prodotto viso sia sufficiente e che riempirti di creme e cremine sia solo un modo per far girare l'economia. In realtà la zona occhi è molto delicata e il primo punto in cui gli anni si faranno sentire è proprio nello sguardo. È giusto quindi acquistare un prodotto che abbia una formulazione specifica, più delicata.

La pelle qui è 10 volte più sottile della pelle sul resto del viso, il che la rende più permeabile (e di conseguenza più permeabile ai principi attivi) e mostra più chiaramente le vene profonde. La zona degli occhi, inoltre, ha meno ghiandole sebacee, fibre di collagene ed elastina ed è più incline a perdere l'umidità, a diventare più secca, a mostrare le rughe, oltre ad assumere un aspetto meno elastico.

C'è poi un secondo motivo per acquisire un contorno occhi: un accumulo di creme dense intorno all'occhio può causare gonfiore nella zona sotto gli occhi. Le borse sono spesso il risultato di un addensamento di una crema idratante, di un fondotinta o di un correttore in depositi morbidi. Questo è il motivo per cui molti chirurghi oculoplastici trovano frequentemente creme per gli occhi in eccesso nelle borse

Le creme per gli occhi più indicate sono quelle adatte a una pelle molto sottile. Devi fare attenzione anche all'applicazione, assicurandoti di eseguire movimenti delicati e picchiettati con le dita per mantenere una buona elasticità. Quali principi attivi sono più indicati? La caffeina ti aiuterà a combattere il gonfiore riducendo l'accumulo di lipidi che portano a borse per gli occhi, l'acido ialuronico aiuterà a idratare, la vitamina c ti permetterà di schiarire e contrastare i segni di affaticamento e l'estratto di corteccia di albizia julibrissin rafforza i capillari per ridurre la comparsa di occhiaie.