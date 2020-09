Come dipingere con il sale: la tecnica semplice per divertire i bambini

Dipingere con il sale é semplice, perfetto e divertente per i bambini. Scegli il tema, e tutto ciò di cui i piccoli hanno bisogno è un po' di fantasia, della colla e del sale. Anche se i tuoi bambini non amano l'ìarte si divertiranno sicuramente a creare con il sale e l'acquerello o il colorante alimentare. E' un modo per combinare scienza e arte sfruttando materiali semplici facilmente reperibili in casa.

Occorrente

Cartamodello o tagliabiscotti, sale fino, colla, ciotolina per pittura, pennello, acquerelli o coloranti alimentari liquidi, cartoncino

Procedimento

Realizza un disegno semplice (stelle, casetta, o fiori) e sfrutta il cartamodello per realizzare il disegno su cartoncino. Quindi il bimbo può spargere la colla vinilica sulle linee di contorno del disegno e poi spargere il sale sulla colla. Basta lasciare agire per tre minuti e togliere il sale che avrà assorbito tutta l'umidità (in questo caso l’acqua contenuta nei colori). Infine il piccolo artista può mescolare il colorante alimentare in acqua e usa un contagocce per colorare i contorni, altrimenti usare l’acquarello con un pennello. L’effetto sarà grazioso.

Quando i bambini avranno preso la mano, possono realizzare qualcosa di più complesso per una maggiore soddisfazione.