Bref e Bio Presto: i tuoi alleati per la pulizia e l’igiene del bagno e del bucato

Per il tuo bagno:

Bref Power Activ offre igiene e freschezza per il tuo WC ad ogni sciacquo. Ogni tavoletta è dotata di una Formula con 4 Azioni: schiuma pulente che si attiva ad ogni sciacquo, formula anticalcare che aiuta a combattere il calcare e a prevenirne la formazione, protezione antisporco che aiuta a combattere lo sporco che si annida sulle superfici del WC ed extra freschezza grazie alla profumazione.

Ora Bref Power Activ offre è disponibile con Effetto Deodorante! Una profumazione più intensa e rinfrescante che assicura una gradevole fragranza di lunga durata in tutto il tuo bagno.

Bref Power Activ è disponibile in quattro diverse varianti:

Bref Power Activ Pino: per un fresco profumo di montagna

Bref Power Activ Oceano: per una gradevole brezza marina

Bref Power Activ Lavanda: per un’avvolgente fragranza alla lavanda

Bref Power Activ Limone: per un’energizzante profumazione di limone

Scopri igiene e freschezza per il WC con Bref Power Activ!



Per il tuo bucato:

Il detersivo Bio Presto è ideale per capi perfettamente puliti e profumati, dal 1968 100% prodotto in Italia.

Da sempre al fianco delle famiglie italiane contro lo sporco. Grazie alla sua formula elimina efficacemente tutti i tipi di macchie, anche le più ostinate e temute, trai cui: - macchie colorate (come erba e rossetto) - macchie grasse (come olio e salse) - macchie proteiche (come cioccolato e sangue).

Ideale per qualunque tipo di bucato, Bio Presto elimina lo sporco nel rispetto delle fibre e dei tessuti: bucato pulito, la tradizione di Bio Presto.

Bio Presto liquido è disponibile in quattro diverse varianti:

Bio Presto Classico: la tradizione Bio Presto efficace su tutti i tipi di macchie

Bio Presto Color: l’efficacia pulente di Bio Presto nel rispetto di tutti i colori

Bio Presto Aromanterapia orchidea: arricchita da oli essenziali dell’orchidea selvatica del Mediterraneo

Bio Presto Aromanterapia lavanda: per un’avvolgente fragranza alla lavanda toscana e gelsomino

Elimina efficacemente tutti i tipi di macchie, anche le più ostinate!

Provalo anche nella sua versione polvere e a mano.