Come arredare un giardino con i sassi

Nel mondo dell’outdoor design la scelta dei materiali per l’arredo da esterni è fondamentale, sia per i mobili sia per i complementi e anche per i rivestimenti. Di certo l’uso di sassi e pietre è molto frequente per l’arredo dei giardini, in quanto permette di usare qualcosa che già esiste normalmente in natura, creando un effetto piacevole.

Ci sono molti modi per usare i sassi nell’arredamento da esterni e il primo è quello di adoperarli come rivestimento delle pareti. Si può infatti dare un senso di continuità dal giardino alla casa, rivestendo le mura esterne, a tutta altezza o solo in parte, con pannelli in pietra, senza contare che gli stessi possono essere usati per sentieri e percorsi nel giardino stesso.

Altro modo per arredare un giardino con i sassi è di puntare su uno stile orientale per il nostro spazio esterno. I giardini giapponesi sono infatti ricchi di elementi in pietra tonda e liscia, usati sia per creare sculture all’interno di aree zen con la sabbia, ma anche per le aree di socialità, usando i massi più grandi per sedute e tavolini di appoggio.

Di certo questa idea va a braccetto con la presenza di stagnetti e laghi artificiali all’interno del proprio giardino, in quanto l’elemento pietra è alla base di tali progetti. Se poi volessimo un uso più classico delle pietre, le possiamo certamente usare come bordure delle aree verdi, in modo da delimitare gli accessi ma anche dare un tocco più chic alle aiuole.

Possiamo anche usare le pietre per creare dei complementi d’arredo che hanno una funzione unicamente estetica. Le riviste del settore sono piene di tante belle idee in merito, come vasi in plexiglas o vetro, riempiti di sassi e messi come centrotavola da esterno, oppure decori da parete fatti con le pietruzze di vario colore, il legno o il bambù e la corda. La fantasia è la nostra migliore amica.