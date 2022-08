7 alimenti veramente afrodisiaci

I cibi afrodisiaci non sono un’invenzione. Ovvio, non pensare che sia sufficiente una bella cenetta per accendere la passione con una persona che non ti piace. Sono afrodisiaci, ma non fanno miracoli. Qui trovi gli alimenti che potrebbero rendere più piccante un appuntamento.

Cioccolato. Nell'antica Mesoamerica, i Maya e gli Aztechi credevano che il cacao fosse il cibo degli dei e lo usavano nei rituali per la sua presunta connessione con i riti di sangue. La scienza oggi ci dice che il cioccolato contiene due sostanze chimiche coinvolte nell'eccitazione sessuale: la prima è il triptofano, un elemento costitutivo della serotonina, noto per aumentare il piacere. L'altro è la feniletilamina, uno stimolante correlato all'anfetamina, che viene rilasciata dal cervello quando le persone si innamorano.

Maca. Quando si tratta di supercibi, la maca, una pianta originaria delle alte quote delle montagne peruviane, è meglio conosciuta come una polvere potente, che offre una sferzata di energia non nervosa. Pare sia utile per aumentare la libido degli uomini con basso testosterone.

Noci Rosse Livermore. Gli scienziati hanno anche scoperto che le noci possono "migliorare la disfunzione erettile".

Avocado. Gli Aztechi li chiamavano ahuacatl, che alcuni dicono si traduca nella parola testicolo. Sebbene questo nome sia probabilmente attribuito alla forma, gli avocado offrono benefici che migliorano la fertilità. Metà di un avocado contiene circa il 10% della nostra dose giornaliera raccomandata di vitamina E e la vitamina E ha dimostrato di supportare la fertilità negli uomini e nelle donne.

Ginseng. L'imperatore Shen-Nung, noto come il padre della medicina cinese, avrebbe usato il ginseng come afrodisiaco per stimolare l'appetito sessuale e gestire la disfunzione erettile.

Zafferano. Il crocus sativus , comunemente noto come zafferano, è un'erba senza stelo originaria dell'Iran, dell'India e della Grecia. Uno studio del 2019 rileva che lo zafferano è efficace nell'aumentare "l'eccitazione, il desiderio, la soddisfazione del rapporto sessuale, l'orgasmo e la soddisfazione generale". Inoltre, lo zafferano può essere utile nella gestione della disfunzione erettile poiché supporta la circolazione e il rilassamento.

Fragole. Il loro colore rosso e la loro forma a cuore aiutano a dare alle fragole la loro reputazione di frutta che stimola la libido. Ma c'è anche una scienza provata dietro l'affermazione. Contengono sostanze nutritive che possono sostenere una vita sessuale sana. 250 grammi di fragole contengono circa il 149% del valore giornaliero raccomandato di vitamina C , una sostanza nutritiva che si pensa aumenti la libido.