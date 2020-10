I tuoi alleati per la cura dei capi

LEGGI IN 3'

Per la cura del bucato grosso?

Il detersivo Bio Presto per capi perfettamente puliti e profumati dal 1968, prodotto in Italia.

Da sempre al fianco delle famiglie italiane contro lo sporco. Grazie alla sua formula elimina efficacemente tutti i tipi di macchie, anche le più ostinate e temute, trai cui: - macchie colorate (come erba e rossetto) - macchie grasse (come olio e salse) - macchie proteiche (come cioccolato e sangue)

Ideale per qualunque tipo di bucato, Bio Presto elimina lo sporco nel rispetto delle fibre e dei tessuti: bucato pulito, la tradizione di Bio Presto.

Bio Presto liquido è disponibile in quattro diverse varianti:

Bio Presto Classico: la tradizione Bio Presto efficacie su tutti i tipi di macchie

• Bio Presto Color: l’efficacia pulente di Bio Presto nel rispetto di tutti i colori

• Bio Presto Aromaterapia orchidea: arricchita da oli essenziali dell’orchidea selvatica del Mediterraneo

• Bio Presto Aromaterapia lavanda: per un’avvolgente fragranza alla lavanda toscana e gelsomino

Elimina efficacemente tutti i tipi di macchie, anche le più ostinate!

Provalo anche nella sua versione polvere e a mano.

Per la cura dei tessuti più delicati?

Perlana è il detergente specifico che non si limita semplicemente a proteggere i capi bianchi, neri e colorati, ma li rinnova lavaggio dopo lavaggio.

Con Perlana puoi indossare i tuoi capi preferiti più a lungo, come se fossero sempre nuovi. E il noto slogan "Nuovo? No, lavato con Perlana" non è mai stato più attuale!

Alleato perfetto per la cura dei tuoi capi, Perlana rinnova e preserva i tuoi capi, rafforzando le fibre e eliminando i cattivi odori.

Scopri tutta la gamma:

Perlana Lana& Delicati e la sua variante al profumo di Lavanda , per mantenere la lana e i tessuti delicati lisci, in forma e meravigliosamente morbidi, avvolgendoli con un delicato e fresco profumo.

e la sua variante al profumo di , per mantenere la lana e i tessuti delicati lisci, in forma e meravigliosamente morbidi, avvolgendoli con un delicato e fresco profumo. Perlana Renew&Repair Color , che ripara e rinnova le fibre dei tuoi capi colorati ravvivandone il colore, Black , per i capi scuri e intensi, Bianco , per i capi chiari e delicati.

, che ripara e rinnova le fibre dei tuoi capi colorati ravvivandone il colore, , per i capi scuri e intensi, , per i capi chiari e delicati. Perlana Care&Repair , che migliora l'elasticità e la forza delle fibre dei tuoi capi grazie alla tecnologia Fibrex Tech, riducendo la formazione di lanuggine e pallini fino all'86%.

, che migliora l'elasticità e la forza delle fibre dei tuoi capi grazie alla tecnologia Fibrex Tech, riducendo la formazione di lanuggine e pallini fino all'86%. Perlana Care&Refresh , che mantiene i tessuti sintetici freschi e senza odori Grazie alla tecnologia Deo-Tech, ideale per i tessuti moderni e sintetici, che neutralizza i cattivi odori e dona freschezza fino a 24 ore di utilizzo.

, che mantiene i tessuti sintetici freschi e senza odori Grazie alla tecnologia Deo-Tech, ideale per i tessuti moderni e sintetici, che neutralizza i cattivi odori e dona freschezza fino a 24 ore di utilizzo. Perlana Sport, il nuovo lancio appositamente sviluppato per pulire in maniera efficace i tuoi capi, proteggere le fibre dei tessuti sportivi e donare un tocco di freschezza.

Perlana, per una cura perfetta più a lungo!

Per la cura dei colori?

Prova L’Acchiappacolore Azione Completa!

Grazie alla sua tecnologia brevettata L’Acchiappacolore Azione Completa cattura i colori dispersi:

basta solo un foglio e permette di

evitare incidenti di lavaggio

fare bucati misti

proteggere la brillantezza dei colori

prevenire l’ingrigimento dei capi.

La sua efficacia ti permette di fare lavatrici a pieno carico: facendoti risparmiare acqua ed energia lavando tutti i colori insieme, incluso i bianchi.

Usarlo è semplicissimo! Basta inserire il foglietto sul fondo del cestello, inserire la biancheria, aggiungere detersivi abituali e impostare il programma di lavaggio.

La prova è nel foglio!

Vuoi cambiare il tuo stile?

Prova Coloreria Italiana!

Colorare i tuoi capi non è mai stato così semplice: basta inserire i capi umidi all’interno del cestello, scartare la pellicola di plastica e posizionare la confezione in cima ai capi.

Con la formula tutto in uno hai risultati intensi e brillanti con zero fatica!

Tanti colori unici e versatili, per personalizzare i tuoi capi e i tuoi tessuti d’arredamento in ogni momento!