Sostenibilità: 5 app per una vita più green

Vogliamo vivere in maniera sostenibile? Anche la tecnologia ci viene in soccorso con svariate applicazioni che ci motivano a seguire la via più green.

Ogni giorno possiamo cambiare lo stile di vita adottando le misure necessarie per ridurre l'uso delle risorse naturali della terra e reintegrarle prima che sia troppo tardi. E questo dipende da noi e dal nostro impegno. Come trovare aiuto? La tecnologia ci viene in soccorso con 5 app da scaricare e provare subito.

Ecosia (per iOS e Android)

Un motore di ricerca che pianta alberi in oltre 30 paesi del mondo semplicemente effettuando ricerche web dal tablet o smartphone. Piantano un albero ogni tot di ricerche fatte

JouleBug (per iOS e Android)

E' il modo semplice per rendere più sostenibili le tue abitudini quotidiane, a casa, al lavoro attraverso il gioco. Motiva e Aiuta a capire come utilizzare le risorse, senza esaurirle.

Ciclogreen (per iOS e Android)

L'app incentiva per una mobilità più sostenibile. Utilizziamo l'applicazione per recarci nel luogo di studio, in ufficio o spostarci in città in maniera green come condividere l'auto o utilizzare i mezzi pubblici per contribuire a ridurre le emissioni inquinanti che provocano i cambiamenti climatici.

Planter - Plant Diary (per Android)

Consigli e esempi per far vivere bene le nostre piante, per trasformare il nostro pollice nero in verde. Immagini e dritte per evitare di rovinare le nostre creature verdi.

Aworld (per iOS e Android)

L’app ci propone contenuti educativi per renderci più consapevoli sui temi della sostenibilità, un modo per misurare il nostro impatto sull’ambiente e contrastare la crisi climatica.