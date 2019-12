Saldi gennaio 2020: le date e il calendario per ogni regione

Non esiste un inizio di anno nuovo che non porti con sé la mania dello shopping, approfittando dei saldi di gennaio per fare acquisti per tutta la famiglia a prezzi competitivi. In Italia le date di inizio nelle varie regioni più o meno coincidono tutte, mentre quelle della chiusura della stagione dei prezzi bassi tende ad essere sempre diversa.

I saldi gennaio 2020 hanno un calendario fitto, che vede il Belpaese impegnato a saccheggiare i negozi fisici e online a caccia del super affare fino almeno a metà febbraio, se non anche fine marzo. Ma qual è il calendario dei saldi invernali regione per regione e fino a quando possiamo quindi sfruttare il periodo di sconti, spesso anche fino al 70% in giro per l'Italia?

Qui di seguito uno schema con le date adottate da tutte le regioni per l'inizio e la fine dei saldi gennaio 2020.

Abruzzo - dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Basilicata - dal 5 gennaio al 1° marzo 2020

Calabria – dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Campania - dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Emilia-Romagna – dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Friuli-Venezia Giulia – dal 4 gennaio al 31 marzo 2020

Lazio – dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Liguria – dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Lombardia – dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Marche – dal 4 gennaio al 1° marzo 2020

Molise – dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Piemonte – dal 4 gennaio al 18 febbraio 2020

Puglia – dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Sardegna – dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

Sicilia – dal 5 gennaio al 15 marzo 2020

Toscana – dal 5 gennaio al 15 marzo 2020

Umbria – dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Valle d'Aosta – dal 5 gennaio al 31 marzo 2020

Veneto – dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020

Provincia autonoma di Bolzano

- dal 4 gennaio al 15 febbraio nei distretti di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta

- dal 15 febbraio al 14 marzo 2020 nei comuni turistici di Tires, Castelrotto, Renon Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Renon, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta

Provincia autonoma di Trento - i commercianti decidono liberamente le date dei saldi, che in linea di massima inizieranno il 5 gennaio e dureranno 60 giorni