Le migliori mete economiche per i viaggi dell'estate 2022

Tutti siamo alle prese con le ferie: c'è chi sa già dove andrà e magari ha già prenotato tutto e chi invece brancola ancora nel buio, perché ha tante idee in testa, ma un budget un po' risicato che non permette di affrontare spese per mete turistiche magari desiderate. Per chi è nella seconda condizione, ecco la bella notizia: sono tante le mete economiche dell'estate 2022 da raggiungere in famiglia, in coppia, con gli amici o anche in viaggi in solitaria.

Dove andare nell'estate 2022? Se il tuo datore di lavoro ha approvato il piano ferie e sai già quando partire o se vuoi dare un'occhiata alle proposte più low cost, le destinazioni per chi non ha budget troppo alti sono diverse, sia in Italia sia all'estero. Da giugno a settembre possiamo contare su tante proposte di viaggio interessanti: se poi si seguono i consigli per risparmiare in vacanza, allora ecco che ognuno potrà dedicarsi il viaggio dei sogni senza troppe rinunce.

Gli esperti consigliano le seguenti mete di viaggio per il 2022, per chi vuole risparmiare un po' e uscire dai confini del bel paese, dopo un paio di anni in cui praticamente lo abbiamo visitato in lungo e in largo:

Albania

Asturia

Bulgaria

Canarie

Croazia

Isole greche

Madeira

Montenegro

Portogallo

Slovenia

In Italia, invece, le zone consigliate per vacanze economiche nell’estate 2022 sono:

Alba Adriatica, Abruzzo

Aprica, Lombardia

Golfo di Orosei, Sardegna

Mazara del Vallo, Sicilia

Pulsano, Puglia

Il consiglio che possiamo darti è quello di prenotare il prima possibile, per poterti aggiudicare biglietti aerei a prezzi competitivi. Quest'anno sono un po' aumentati, quindi meglio farsi i conti in tasca e, se proprio non rientrano nel budget, scegliere mete più vicine da raggiungere magari con viaggi organizzati o non in autobus o in treno, per abbattere un po' i costi.