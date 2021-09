Libri sulla felicità da leggere e condividere

Se non sai cosa leggere, se non hai un libro sul comodino che ti soddisfa, se vuoi sempre avere con te una lettura stimolante, perché non circondarti dei migliori libri sulla felicità? E perché non condividerli con le persone che ami? Come diceva il protagonista del film Into the Wild "La felicità è autentica solo se è condivisa".

Tutti vogliamo essere felici. E tutti vogliamo che le persone al nostro fianco provino questo stato d’animo che ci rimette in pace con il mondo e con noi stessi. Ovviamente non è facile raggiungerlo. Per questo oggi ti diamo dei consigli di lettura per trovare la felicità. Prima dentro di te e poi fuori…

Una serie di titoli che puoi acquistare nelle librerie, facendoti consigliare dal libraio di fiducia su quella migliore per le tue esigenze. O che puoi comprare anche online, se non hai tempo o negozi a portata di mano. E perché non riscoprire le biblioteche del tuo paese, della tua città o del tuo quartiere?

Ecco il nostro elenco di letture sulla felicità perfette per i prossimi giorni!

- L'Arte della Felicità del Dalai Lama (Bhiksu Tenzin Gyatso)

- A cosa servono i desideri (Fabio Volo)

- La felicità e altre piccole cose di assoluta importanza (Haim Shapira)

- L’atlante della Felicità (Helen Russel)

- Breve corso di felicità (Raffaele Morelli)

- Consigli sulla felicità e l’arte di essere felici (Schopenhauer)

- Cose non noiose per essere super felici (Mr. Wonderful)

- Ricordati di sorridere (Daniele di Benedetti)

- Felicità (Will Ferguson)

- 96 lezioni di felicità (Marie Kondo)

- Le coordinate della Felicità (Gianluca Gotto)

- Hygge. La via danese alla felicità (Meik Wiking)

- Innamorati di te. Guida all'auto-realizzazione (Tiberio Faraci)

- Impara a essere felice (Paolo Crepet)

- La scienza della contentezza (Christina Berndt)

- Perché essere felice quando puoi essere normale (Jeanette Winterson)

E tu cosa aspetti a leggerli o a regalarli e condividerli con le persone a te care?