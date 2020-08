5 laghi più belli del mondo

L’estate 2020 è l’anno della montagna. Se però hai voglia di visitare qualche lago, magari l’anno prossimo affrontando un bel viaggio. Abbiamo raccolto per te alcuni dei più belli del mondo.

Moraine Lake, Canada. Il Canada è rinomato per i suoi incantevoli laghi, poiché le località alpine del paese si prestano alla creazione di acque di montagna cristalline. Il lago Louise nel Parco Nazionale di Banff nella provincia di Alberta è forse il più popolare, ed è stupendo. Ma il vicino Lago Moraine è da vedere. Si tratta di uno specchio d'acqua alimentato dai ghiacciai con una tonalità blu trasparente. Il colore cambia a seconda del punto di vista, dell'ora del giorno e persino del periodo dell'anno.

Five Flower Lake, Cina. Questo lago nel Parco Nazionale di Jiuzhaigou nel sud-ovest della Cina a volte funge da specchio per riflettere il paesaggio circostante, che è particolarmente maestoso in autunno. Quindi non c'è da meravigliarsi che Five Flower Lake abbia una storia mitica: si dice che una dea abbia lasciato cadere il suo specchio, che si è frantumato in molti pezzi che hanno formato i laghi del parco, incluso questo.

Parco nazionale dei laghi di Plitvice, Croazia. Come qualcosa fuori dal paradiso, l'acqua di questi laghi a cascata non è solo cristallina, ma scorre su una serie di cascate, conferendo una qualità ancora più magica al luogo. I laghi, ben 16, si sono formati come depositi di tufo, un tipo di pietra simile al travertino, costruito lungo un fiume, creando dighe naturali che hanno portato alla formazione dei laghi.

The Blue Lake, Nuova Zelanda. Questo lago nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda è il lago più limpido del mondo, secondo la scienza. Nel 2011, gli scienziati del National Institute of Water and Atmospheric Research del paese hanno condotto uno studio e hanno scoperto che la limpidezza del lago è superata solo dall'acqua di mare. Questo specchio d'acqua è in realtà alimentato da un altro lago glaciale, il Lago di Costanza, entrambi sono privi di detriti di scorrimento, il che mantiene l'acqua pulita e molto fredda.

Lago Blausee, Svizzera. Alimentato da sorgenti sotterranee, il lago è completamente trasparente, di un bel colore blu-verde. Tronchi d'albero e massi sommersi sono visibili sul fondo. Questo è un altro lago caratterizzato da una leggenda: secondo il racconto, una fanciulla dal cuore spezzato e dagli occhi azzurri annegò nel lago e le sue lacrime trasformarono l'acqua nella sua tonalità azzurra.