Epifania 2020, dove andare

Se durante le vacanze di Natale non hai tempo o la possibilità di fare una breve vacanza, ciò non vuol dire che tu non possa recuperare per l'Epifania, che cade davvero bene perché il 6 gennaio è lunedì e puoi tranquillamente fare un weekend di tre giorni senza prendere ferie.

Dove andare all'Epifania 2020?

In Italia, Toscana, Marche e Lazio sono tra le Regioni che più amano la famosa vecchietta. Non perdere dunque le bancarelle in piazza Navona alle Befane, la sfilata dei Befani di Urbania ma anche la Cavalcata dei Re Magi di Firenze.

Sicuramente Urbania alla Befana va visitata almeno una volta nella vita, perché proprio si celebra la Festa Nazionale. Ci sono tantissime feste e appuntamenti culturali e soprattutto la discesa delle befane dalla Torre civica, che dispenseranno doni ai più piccoli. Molto interessante anche la Cavalcata dei Re Magi di Firenze, che si svolge piazza dè Pitti e piazza del Duomo. A sfilare sono i Bandierai degli Uffizi, che si esibiranno in piazza della Signoria.

E' famosa anche la sfilata di Milano. È anche un modo per conoscere la Milano delle tradizioni e non quella della modernità. Da piazza del Duomo passando per le colonne di San Lorenzo per raggiungere Basilica di Sant'Eustorgio, si svolgerà un corteo con i Re Magi, martinitt, majorettes e le bande musicali. Ci sarà anche un bellissimo presepe vivente.

Se poi volete divertirvi a Fornovo Taro, vicino a Parma, ci sarà il Raduno Nazionale delle Befane e dei Befani. Saranno premiati la befana e il befano più anziani.