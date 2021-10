Come cucinare con il cardamomo

Le spezie sono quel tocco delicato che può cambiare totalmente il carattere di un piatto. Il cardamomo fa parte della famiglia dello zenzero ed è comunemente usato nella cucina indiana. Sebbene questa spezia sia originaria dell'India meridionale, oggi il Guatemala è il maggior produttore di cardamomo al mondo. La spezia può essere trovata in diverse consistenze: un baccello intero, semi interi sgusciati o polvere macinata.

Cardamomo verde. Questa è la varietà più comune di cardamomo. Viene spesso utilizzato in piatti più dolci, anche se funzionerà anche in salato.

Cardamomo nero. Con i suoi baccelli più grandi e marrone scuro, il cardamomo nero è più comunemente usato nei piatti salati a causa del suo sapore più affumicato.

Come si cucina

Quando cucini con il cardamomo, considera di iniziare con i baccelli interi e macinare la tua polvere direttamente dai semi. Per farlo, prima devi tostare i baccelli in una padella. Questo aiuta a far risaltare il sapore e facilita l'apertura. Da qui puoi togliere i semi dai baccelli e macinarli a mano. Assicurati di conservare i baccelli vuoti: possono essere usati per infondere caffè o tè. Di solito puoi trovare interi baccelli di cardamomo nel corridoio delle spezie o nel corridoio dedicato alla cucina internazionale. In caso contrario, prova i negozi di alimentari etnici. Se non lo trovi e vuoi provare un gusto simile: mescola in parti uguali di cannella in polvere con parti uguali di noce moscata, zenzero o chiodi di garofano.

Il cardamomo può essere aggiunto a piatti al curry, ma anche ai biscotti e alle cheesecake. È ottimo per dare sapore alle zuppe e alla carne. E perché non provare ad abbinarlo al salmone? Qui trovi la ricetta di un famose dolce indiano.