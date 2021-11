L'elenco completo dei canali del digitale terrestre

Conosci tutti i canali del digitale terrestre? In Italia i canali tv televisivi nazionali in chiaro sono molti. Ci sono emittenti che trasmettono a livello nazionale e altre che, invece, sono locali, quindi potresti notare qualche differenza dall'elenco che ti proponiamo qui sotto.

Elenco che comprende non solo i canali in chiaro dove vedere tutta la programmazione, ma anche i canali del digitale terrestre per i bambini e persino quelli radiofonici. Esistono poi altri numeri e altre frequenze che servono a testare il corretto funzionamento del decoder o del televisore nella ricezione del digitale terrestre. Se li individui durante la sintonizzazione dei canali, è assolutamente normale.

Canali del digitale terrestre nazionali

1: Rai 1

2: Rai 2

3: Rai 3

4: Rete 4 HD

5: Canale 5 HD

6: Italia 1 HD

7: LA7

8: TV8

9: NOVE

10: Canale locale

11: Canale locale

12: Canale locale

13: Canale locale

14: Canale locale

15: Canale locale

16: Canale locale

17: Canale locale

18: Canale locale

19: Canale locale

20: 20 Mediaset

21: Rai 4

22: IRIS

23: Rai 5

24: Rai Movie

25: Rai Premium

26: Cielo

27: Paramount Network

28: TV 2000

29: LA7D

30: La5

31: Real Time

32: QVC

33: Food Network

34: Cine 34

35: Focus

36: RTL 102.5 TV

37: GM24.it

38: Giallo

39: TOP Crime

40: Boing

41: K2

42: Rai Gulp

43: Rai YOYO

44: Frisbee

45: Boing Plus

46: Cartoonito

47: Super!

48: Rai News

49: Spike!

50: Sky TG24

51: Mediaset TGCom24

52: DMAX

53: Italia 53

54: Rai Storia

55: Mediaset Extra

56: HGTV Home & Garden Tv

57: Rai Sport+ HD

58: Rai Sport

59: Motor Trend

60: SportItalia

61: Canale 61

62: Donna Sport Tv

63: Canale 63

64: Super Tennis

65: Alma Tv

66: Italia 2

67: VH1

68: BOM Channel

69: Deejay TV

70: Radio Italia TV

75: Telecampione

82: Rete 82 Plus

83: Canale Italia 83

84: Canale Italia 84

100: Test HEVC main10

101 Lazio: TEST RaiUno; Valle d’Aosta: France 2; Emilia Romagna e Veneto: Rai3 TGR Emilia Romagna

102: Lazio: TEST RaiDue; Valle d’Aosta: TSR1

103: Lazio: TEST RaiTre; Valle d’Aosta: TV5 Monde; Friuli Venezia Giulia: Rai 3 Bis; Trentino Alto Adige: Rai Bozen;

104: Rete 4

105: Canale 5

106: Italia 1

107: LA7

108: MTV

109: NOVE

120: 20 Mediaset

121: Italia 121

122: ReteCapri

123: Italia Channel

124: Arte Italia 124

125: Arte Italia 125

126: Italia 126

127: Italia 127

128: Gold TV Italia

129: La4 Italia

130: Channel 24

131: ReteItalia

132: Lineagem

133: Juwelo

134: Italia 134

135: Italia 135

136: Italia 136

137: Inlinea Tv

138: AIR Italia

139: Deluxe 139

140: Linea Italia

141: Italia 141

142: Italia 142

143: Italia 143

144: Orler TV

145: Padre Pio TV

146: Rai Scuola

147: Fire TV

148: Italia 156

149: Capri Casino’

150: Italia 150

151: Epiqa

152: Mondo Calcio

153: TV 153

154: Italia 141

156: Italia 156

157: Radio 105

158: Radio Kiss Kiss Tv

159: Italia 159

160: Italia 160

161: Cantando Ballando

162: Canale 162

163: Go-Tv

164: Italia 142

165: Canale 165

166: Mediatext.it

167: R101 TV

168: Tele Moda

169: La9

170: Italia TV 3

177: Odeon 24

179: Italia TV 2

180: TG Norba 24

182: Donna Shopping182

200: Test HEVC main10*

220: Paradise Tv

225: 225TV

228: Tesory Channel

229: LA7d

230: Ilike.tv

231: Fascino Tv

232: Canale 232

234: Entertainment Fact

235: Rainbow

237: Enerjill

240: Genius 240

241: France 24

242: La242

243: Tv 243

245: Parole di vita

246: WNC

247: Capri Fashion

248: Sfera Tv

249: 249 Sport

251: Pianeta TV

254: La Grande Italia

255: Donnashopping

256: Radio Bruno

257: Virgin Radio

258: Radiofreccia

259: Bike

260: BFC

261: Giornale Radio

262: Byoblu

263: Canale 263

264: Cusano Italia Tv

265: RDS Social Tv

266: Radio Zeta

267: VH1

268: Canale 268

270: Tv Uno

828: Rochannel Diaspora

501: Rai 1 HD

502: Rai 2 HD

503: Rai 3 HD

504: Rete 4 HD

505: Canale 5 HD

506: Italia 1 HD

507: LA7 HD

508: TV8

509: NOVE

520: Mediaset 20

521: Rai4 HD (Solo in alcune regioni)

522: Iris

525: Rai Premium HD (Solo in alcune regioni)

529: LA7D HD

530: La5

534: Mediaset Extra

535: Focus

536: RTL 102.5 TV HD

537 GM24.it HD

539: TOPCrime

551: TGCOM 24

553: Italia 53

558: RadioFreccia HD

560: SportItalia HD

566: Mediaset Italia 2

569: Deejay TV HD

570: Radio Italia TV HD

583: Canale Italia 83

584: Canale Italia 84

Canali radiofonici

707: Radio Italia Solo Musica Italiana

713: Radio Capital

714: Radio Deejay

715: m2o

719: Radio Capri

724: Radio Canale Italia

725: Volami nel cuore

733: Radio Vaticana Italia

736: RTL 102.5

737: RTL1025 News

740: Radio Padania

758: Freccia

770: Radio Italia Solo Musica Italiana

771: R101

772: Radio Monte Carlo

780: Radio Canale Italia

781: Volami nel cuore

785: Radio 105

786: Virgin Radio

789: Radio Maria

866: Radio Capri

Rai Radio 1

Rai Radio 2

Rai Radio 3

Rai Radio Tutta Italiana

Rai Radio Classica

Rai Radio Techetè

Rai Radio Live

Rai Radio Kids

Rai Isoradio

Rai GR Parlamento

Rai Radio1 Sport

Rai Radio2 Indie

Canali Sky

455: Sky Uno

456: Sky Atlantic

457: FOX

459: Premium Action

460: Premium Crime

462: Premium Stories

463: Premium Cinema 1

464: Premium Cinema 2

465: Premium Cinema 3

472: Sky Sport Uno HD

473: Sky Sport Football HD

481: Sky Sport 24

482: Sky Sport Uno

483: Sky Sport Calcio

484: Sky Sport Football

485: Sky Sport

486: Sky Sport

