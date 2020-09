Cose che puoi fare con la lavastoviglie oltre a lavare i piatti

Il potenziale della tua lavastoviglie non è limitato al lavaggio di piatti e pentole. Ci sono tantissime cose che puoi con questo elettrodomestico fantastico e spesso poco considerato (o non adeguatamente valorizzato). Di seguito trovi alcuni esempi.

Cuocere i cibi. Puoi cucinare! Non è uno scherzo. Vuoi iniziare con qualcosa di semplice? Prendi un trancio di salmone e avvolgilo in un figlio di alluminio. Deve essere perfettamente sigillato poi posizionalo sul ripiano superiore ed esegui un normale ciclo senza sapone. E poi puoi misurarti con la vasocottura.

Mantieni il cibo in caldo. Siamo onesti: mantenere caldo il cibo cotto fino a quando non sei pronto per mangiarlo potrebbe anche essere una scienza missilistica. Se il forno è pieno, imposta la lavastoviglie sul ciclo di asciugatura senza acqua e lascia la teglia sul ripiano superiore.

Fai maturare la frutta. La tua lavastoviglie è qui per aiutarti. Basta gettare la frutta sul cestello superiore per un ciclo normale; Ovviamente il procedimento non va bene per tutto. È adatto per meloni e avocado.

Sgrassa le parti dell'auto. Rimuovi dalla macchina, per esempio i copriruota o i portacenere, e mettili in lavastoviglie. Brilleranno come nuovi, cerca solo di non lavarli con i tuoi piatti.

Asciuga i tuoi piatti lavati a mano. Lavare i piatti a mano richiede tempo. Lascia che quell'enorme pila di ciotole e piatti delicati si asciughino all'aria nella lavastoviglie vuota (con la porta aperta), oppure esegui il ciclo di asciugatura se hai fretta. Questo trucco intelligente ti aiuterà ad asciugare velocemente un carico completo di piatti.