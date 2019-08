Viaggi di nozze a settembre: dove andare per la luna di miele

Quando si programma il proprio viaggio di nozze, la meta o le mete da visitare devono sempre essere in linea con i desideri della coppia, ma anche con il periodo dell'anno in cui ci si sposta. Per godere appieno delle bellezze del luogo, è infatti importantissimo scegliere destinazioni dove il clima non è proibitivo, così da poterle girare in lungo e in largo.

Un buon periodo per i viaggi di nozze in Europa è certamente settembre, in quanto il meteo è ancora semi estivo, ma con temperature più basse rispetto ai due mesi precedenti. In questo caso la Sicilia, la Spagna e la Grecia sono location splendide da visitare a settembre, approfittando delle giornate ancora lunghe e del basso rischio di precipitazioni.

Per la luna di miele di settembre, anche Sudafrica e Marocco sono mete interessanti, dove passare giorni lieti insieme al coniuge. Il primo vanta un clima settembrino primaverile, perfetto per il trekking nei meravigliosi parchi nazionali o un safari nel rinomato Kruger National Park, mentre il marocco offre albe e tramonti stellati nel deserto o escursioni d'amore fra le montagne dell'Atlante.

Da non dimenticare anche Bali, perla dell'Indonesia, dove spiagge e templi, ma anche romantiche cene a base di frutti di mare, sono pronti a conquistare ogni coppia. Settembre è anche un mese perfetto per un viaggio di nozze in Sri Lanka, che in questo periodo si è lasciato alle spalle la stagione dei monsoni.

Passeggiate sulle sue spiagge meravigliose e safari nel Parco nazionale di Minneriya sono solo due delle esperienze che si possono fare in questa grande isola dell'Oceano Indiano. Chi ama le isole può anche puntare sulle Figi, nell'Oceano Pacifico, dove le acque turchesi del mare, la sabbia bianca e i coralli da sempre attraggono turisti da ogni parte del mondo.

Per chi volesse essere servito e riverito, la soluzione del viaggio di nozze in crociera è sempre ottima, soprattutto a fine settembre, con i viaggi navali d'autunno. Le tratte nel Mediterraneo sono certamente le più gettonate e apprezzate.

Quindi, buon viaggio.