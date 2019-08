4 motivi per non sposarsi (secondo la scienza)

Sei cresciuta con l'idea che da grande avresti avuto un meraviglioso matrimonio? Non era un obiettivo, ma sicuramente rientrava nei tuoi desideri. Oggi quel programma non ha più importanza, anzi ti sembra molto distante da quello che vorresti realmente. Secondo il Pew Research Center, nel 2012, un adulto su cinque di età pari o superiore ai 25 anni (42 milioni di persone) non era mai stato sposato. Se si paragona questo dato a quello relativo al 1960, si scopre che cinquantanni fa solo uno su dieci non si era mai sposato.

Ecco i motivi per rinunciare a dire sì:

1) Le donne non sposate sono più felici. Di recente, Paul Dolan, professore di scienze comportamentali alla London School of Economics, ha affermato, discutendo del suo nuovo libro, Happy Ever After , che "se sei un uomo, probabilmente dovresti sposarti; se sei una donna, non preoccuparti. "Questo perché, dopo aver esaminato i dati dell'American Time Use Survey per determinare i livelli di felicità nelle persone non sposate, sposate, divorziate, separate e vedove, Dolan ha scoperto che le donne non sposate, senza figli sono il sottogruppo più felice , aggiungendo che hanno maggiori probabilità di vivere più a lungo dei loro coetanei sposati e dei genitori.

2) I matrimoni costano. Secondo il Real Weddings Study del Knot 2017, "il costo medio di un matrimonio è stato di 25mila euro. E questo non include la luna di miele. I costi proibitivi fanno parte del motivo per cui la gente non lo sta facendo.

3) Il matrimonio non è più legalmente necessario. Oltre a quella cosa chiamata amore, alcune coppie sentivano il bisogno di sposarsi per motivi legali. Ma ora non devi scambiare i voti per stare ufficialmente insieme. Certo, in Italia sul tema c'è ancora molto lavoro da fare, ma ci stiamo arrivando.

4) Non ci credi. Molti persone vedono il matrimonio come un'istituzione obsoleta, sempre più persone stanno abbracciando l'idea di essere felici e contenti senza la licenza matrimoniale, e stanno scoprendo il loro finale da favola.