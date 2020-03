Viaggi Pasqua 2020: dove andare in Italia e in Europa

La primavera 2020 è praticamente arrivata e con lei la voglia di chiudere la valigia e partire per mete da sogno, anticipando le vacanze estive. I viaggi di Pasqua, a tal proposito, ci vengono incontro e ci permettono di staccare la spina e ricaricare le batterie, andando a visitare mete splendide, in Italia e in Europa, grazie al clima temperato.

Sono molte le opzioni che abbiamo a disposizione nel Belpaese e di certo la Puglia è fra queste, con il mare cristallino del Salento e i folkloristici riti della Settimana Santa da vedere. Anche Calabria, Sicilia e Sardegna sono zone da visitare nel periodo primaverile, in quanto le temperature sono già miti e invogliano a fare trekking nelle aree naturalistiche o gite nelle città d’arte.

Bella anche la Liguria e le sue Cinque Terre, collegate fra loro da percorsi panoramici e location ideali per fare foto bellissime. Gli Instagram lovers lo sanno bene, la primavera è una stagione ottima per godere del clima tiepido e delle giornate soleggiate della costa spezzina.

Se ci spostiamo verso Ovest, indimenticabile è poi la Costa Azzurra, con le sue spiagge panoramiche, ma anche la sua area più occidentale, la Provenza, con i suoi campi di lavanda. Certo, bisognerebbe attendere giugno per vederla fiorire, ma in realtà le primavere miti portano a fioriture precoci e di sicuro, lavanda o no, la natura di queste zone vale la pena di essere vista sempre.

Certamente chi ama i panorami floreali deve mettere nella lista delle città europee da visitare a Pasqua 2020, la bella Olanda. Poco fuori Amsterdam, da girare in bicicletta per gustare ogni dettaglio della capitale, ci sono i meravigliosi campi di tulipani, che si estendono a perdita d’occhio.

Tanto può essere afosa in estate, tanto invece è piacevole in primavera, la Grecia è un’altra meta da considerare per i nostri viaggi di Pasqua. Le isolette greche, come Corfù, Zante e Santorini sono pronte per accoglierci e farci anticipare un po’ le vacanze estive, mettendo a disposizione spiagge assolate e atmosfere da ferie d’agosto.

E se il freddo non ci spaventa, ben venga anche la Danimarca, bellissima in primavera.