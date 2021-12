In quali paesi gli assorbenti sono gratis? La situazione nel mondo e in Italia

In quali paesi gli assorbenti sono gratis? Dove le imposte non si pagano o sono ridotte? E in Italia a che punto siamo per l’Iva sui prodotti legati all’igiene mestruale? Rispondere a queste domande vuol dire affrontare la questione della “period poverty”, povertà mestruale. Molte donne, infatti, non hanno la possibilità di acquistare gli assorbenti, i tamponi o le coppette e gli altri prodotti necessari per le mestruazioni e l’igiene mestruale.



In quali paesi gli assorbenti sono gratis?

Facciamo il punto sui paesi in cui gli assorbenti sono gratuiti o non si pagano le imposte per essi e per i prodotti per l’igiene e le mestruazioni:

Nel 2004, il Kenya è il primo paese al mondo a eliminare la tampon tax, l'imposta sugli assorbenti. Negli anni, le ragazze in difficoltà e le studentesse ricevono prodotti igienici gratuiti.

è il primo paese al mondo a eliminare la tampon tax, l'imposta sugli assorbenti. Negli anni, le ragazze in difficoltà e le studentesse ricevono prodotti igienici gratuiti. Alcuni Stati degli Usa , Canada , Colombia , Libano Sudafrica , Rwuanda , India , Australia , Malaysia , hanno abolito l'imposta sugli assorbenti.

, , , , , , , , hanno abolito l'imposta sugli assorbenti. Nel 2020, la Scozia stabilisce di fornire assorbenti e prodotti per l'igiene mestruale gratis a tutte le donne, è il primo paese al mondo ad adottare un provvedimento simile. Tra le promotrici, Monica Lennon, deputata locale.

stabilisce di fornire assorbenti e prodotti per l'igiene mestruale gratis a tutte le donne, è il primo paese al mondo ad adottare un provvedimento simile. Tra le promotrici, Monica Lennon, deputata locale. Nel 2021, la Gran Bretagna abolisce la tassa sul valore aggiunto del 5% sugli assorbenti.

abolisce la tassa sul valore aggiunto del 5% sugli assorbenti. Nello stesso anno, in Nuova Zelanda si decide che le scuole distribuiscano gratuitamente assorbenti e altri prodotti.

si decide che le scuole distribuiscano gratuitamente assorbenti e altri prodotti. Ancora nel 2021, la Francia annuncia che le studentesse possono usufruire degli assorbenti gratis.

annuncia che le studentesse possono usufruire degli assorbenti gratis. Nel 2021, l'Ecofin (Unione Europea) approva la nuova direttiva sull'Iva: i paesi membri possono abbassare l’imposta anche per gli assorbenti.



E in Italia?